В Коми число заразившихся коронавирусом превысило 1,5 тыс.

СЫКТЫВКАР, 6 июня. /ТАСС/. В Коми число заразившихся коронавирусом достигло 1 518 человек. Об этом сообщил в субботу врио главы региона Владимир Уйба.

"Сегодня у нас 1 518 случаев заражения коронавирусом, прирост за сутки составил 38 случаев. Под наблюдением 1 507 человек. Выздоровело 875 человек, выздоравливающих должно бы быть больше", - сказал руководитель региона в своем обращении к жителям, которое размещено на официальной странице Коми в "ВКонтакте".

Сложная ситуация складывается в заполярном городе Воркута, где растет число заразившихся среди вахтовиков, шахтеров и членов их семей. По данным пресс-службы администрации города, на 6 июня подтверждено 218 случаев заражения коронавирусом, 63 человека выздоровели, один умер. Состояние большинства заболевших оценивается как средней степени тяжести, двое горожан находятся в тяжелом состоянии, но пока обходятся без подключения к аппаратам ИВЛ. Почти 40 воркутинцев отправлены на лечение в Сыктывкар бортами санавиации. Главный врач Воркутинской инфекционной больницы Сергей Бакаев не исключил увеличения количества "тяжелых" больных, поскольку инфицирование нередко происходит в семьях, где есть пожилые люди, а также лица с хроническими заболеваниями, у кого болезнь протекает особенно сложно.

Он также сообщил, что в больницу доставили четыре новых аппарата ИВЛ, средства индивидуальной защиты для медперсонала и необходимые лекарственные препараты. Ожидается поставка в Воркуту кислородных концентратов, что позволит увеличить количество коек, оснащенных кислородом, с 39 до 59.

В бывшем здании Центра профпатологии развернуты 50 коек второй очереди для долечивания пациентов с коронавирусной инфекцией. В понедельник на втором этаже будут подготовлены еще порядка 50 коек. В общей сложности в здании планируют развернуть дополнительно 130 коек, сообщила мэрия Воркуты.