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Пандемия коронавируса нового типа

В Белоруссии викарий Новогрудской епархии умер от коронавируса

Схиепископу Дятловскому Петру был 61 год

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Викарий Новогрудской епархии Белорусского экзархата Московского патриархата схиепископ Дятловский Петр (Карпусюк) умер в субботу на 62-м году жизни от вызванных коронавирусом осложнений, сообщает сайт Русской православной церкви (РПЦ).

"6 июня <…> схиепископ Петр скончался от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении сайта.

Схиепископ Петр (в миру Виктор Петрович Карпусюк) родился 5 января 1959 года в Бресте. 15 апреля 1989 года рукоположен в сан иерея, затем возведен в сан игумена, а 1990 году - в сан архимандрита и назначен экономом Свято-Троицкой Сергиевой лавры. В декабре 2013 года был назначен викарием Новогрудской епархии с титулом "Сморгонский", по решению Священного синода от 25 декабря 2014 года в связи с образованием Лидской епархии получил титул "Дятловский" с сохранением должности викария Новогрудской епархии. 19 марта 2016 года по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла пострижен в великую схиму.

Теги
БелоруссияПандемия коронавируса нового типа
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