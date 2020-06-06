Кириенко: при снятии ограничений необходимо исключить опасность нового пика эпидемии

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил о необходимости исключить опасность возникновения нового пика распространения коронавируса в России при выходe из режима ограничений.

"Крайне важно правильно выстроить логику выхода из ограничений для того, чтобы не сорваться в новый пик заболевания [COVID-19], и перед всеми управленцами стоит непростая задача - как восстановить экономику и нормальную жизнь людей", - цитирует пресс-служба автономной некоммерческой организации (АНО) "Россия - страна возможностей" выступление Кириенко в ходе онлайн-встречи клуба "Эльбрус", объединяющего победителей конкурса управленцев "Лидеры России".

По его словам, пандемия нового коронавируса стала вызовом, с которым столкнулись все страны мира.

"В ситуации с эпидемией все метались между двумя приоритетами: что спасать - людей или экономику? В нашей стране было принято принципиальное решение, что нет ничего важнее жизни людей, и все остальное стало понятной управленческой задачей. Дальше самыми ключевыми были героизм врачей, колоссальная работа для промышленности и для всех управленцев", - добавил Кириенко.

Конкурс "Лидеры России" является флагманским проектом платформы "Россия - страна возможностей". Она была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ. Платформа объединяет различные образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. В мае 2018 года для развития платформы была создана автономная некоммерческая организация, носящая такое же название. Решение о создании клуба "Эльбрус" было озвучено в 2018 году во время восхождения победителей первого сезона конкурса на одноименную гору.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 6,6 млн человек, более 380 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 458 689 случаев заражения, выздоровели 221 388 человек, умерли 5 725. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.