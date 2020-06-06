Кириенко отметил вклад победителей конкурса "Лидеры России" в борьбу с пандемией

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко поблагодарил участников конкурса "Лидеры России" и других проектов, развиваемых автономной некоммерческой организацией (АНО) "Россия - страна возможностей", за вклад в борьбу с распространением нового коронавируса.

"В России ответом на эпидемию стал проект "Мы вместе". И я хотел бы сказать огромное спасибо всем членам клуба "Эльбрус", всем победителям, финалистам, участникам проекта "Лидеры России" и других проектов платформы "Россия - страна возможностей", которые в этот момент показали человеческое ценностное лидерство", - цитирует пресс-служба АНО выступление Кириенко в ходе онлайн-встречи клуба "Эльбрус", объединяющего победителей конкурса управленцев "Лидеры России".

Он отметил, что одним из ключевых элементов лидерства является готовность брать ответственность в экстремальной ситуации. "У очень многих из тех, кто включился в этот проект (акцию "Мы вместе" - прим. ТАСС), никакой формальной обязанности не было. <...> Именно в таких экстремальных ситуациях и проверяется тот, кто находит причины, почему ему спокойнее отсидеться дома, и тот, кто для себя принимает решение вне зависимости от своей ответственности по основному месту работы постараться сделать что-то дополнительное", - добавил Кириенко.

По его словам, нынешняя ситуация показывает, "что значит лидерство в условиях неопределенности". "В стране есть очевидный лидер, пользующийся доверием большинства людей и способный брать на себя ответственность. Это президент", - добавил он.

В свою очередь председатель клуба Лидеров России "Эльбрус", директор департамента кадровой политики и развития персонала Минэкономразвития РФ Татьяна Дьяконова рассказала об участии полуфиналистов, финалистов и победителей конкурса в акции "Мы вместе" из 30 регионов. В частности, конкурсанты оказывают бесплатную юридическую, телемедицинскую поддержку граждан и гуманитарную помощь врачам, работают в больницах, а также собирают игрушки для больниц и детских домов.

Акция "Мы вместе" началась 21 марта, ее организаторами выступили платформа dobro.ru, ОНФ и ряд волонтерских организаций. Она направлена на поддержку пожилых, маломобильных граждан и медицинских сотрудников во время пандемии коронавируса. Телефон горячей линии: 8 (800) 200-34-11. Конкурс "Лидеры России" является флагманским проектом платформы "Россия - страна возможностей". Решение о создании клуба "Эльбрус" было озвучено в 2018 году во время восхождения победителей первого сезона конкурса на одноименную гору.

Ситуация с пандемией

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 6,6 млн человек, более 380 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 458 689 случаев заражения, выздоровели 221 388 человек, умерли 5 725. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.