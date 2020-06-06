Прокуратура начала проверку после обнаружения нефтяного пятна в Волге в районе Саратова

ТАСС, 6 июня. Прокуратура Саратовской области организовала проверку после обнаружения нефтяного пятна в Волге в районе Саратова, сообщает надзорное ведомство в субботу.

"Организована проверка по факту обнаружения нефтяного пятна в реке Волге в районе Увекского ковша. Совместно со специалистами лаборатории отобраны пробы воды в целях определения степени загрязнения", - говорится в сообщении, опубликованном на странице облпрокуратуры в Instagram.

Как сообщили ТАСС в региональной службе спасения, сотрудники облспаса выехали на место ЧП. По предварительным данным, площадь пятна составила 60 квадратных метров, оно локализовано, ведется ликвидация разлива.