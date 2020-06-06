{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Прокуратура начала проверку после обнаружения нефтяного пятна в Волге в районе Саратова

Специалисты отобрали пробы воды для определения степени загрязнения

ТАСС, 6 июня. Прокуратура Саратовской области организовала проверку после обнаружения нефтяного пятна в Волге в районе Саратова, сообщает надзорное ведомство в субботу.

"Организована проверка по факту обнаружения нефтяного пятна в реке Волге в районе Увекского ковша. Совместно со специалистами лаборатории отобраны пробы воды в целях определения степени загрязнения", - говорится в сообщении, опубликованном на странице облпрокуратуры в Instagram.

Как сообщили ТАСС в региональной службе спасения, сотрудники облспаса выехали на место ЧП. По предварительным данным, площадь пятна составила 60 квадратных метров, оно локализовано, ведется ликвидация разлива.

Теги
РоссияСаратовская область
Путин поправил слова главы Бурятии о стоимости новой библиотеки в Улан-Удэ
Алексей Цыденов сообщил, что на реализацию проекта было выделено 615 млн рублей. Президент в ответ указал, что он располагает информацией о выделении 1 млрд
Читать полностью