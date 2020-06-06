Число выздоровевших после коронавируса военных в Вооруженных силах увеличилось до 4,3 тыс.

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Количество выздоровевших после заражения коронавирусной инфекцией военных в ВС РФ достигло более 4,3 тыс. Об этом говорится в опубликованном в субботу бюллетене Минобороны России.

"За прошедшие сутки в Вооруженных силах Российской Федерации после прохождения лечения выздоровели 120 военнослужащих. Общая численность выздоровевших в Вооруженных силах РФ (нарастающим итогом) увеличилась до 4 331 чел", - сообщили в военном ведомстве.

Общая численность выздоровевших гражданских сотрудников увеличилась до 440 человек.

По данным военного ведомства, число военнослужащих, заразившихся коронавирусом, по состоянию на 6 июня составляет 1 476. В вузах Минобороны зарегистрированы 420 случаев заражения среди военнослужащих, в том числе курсантов и слушателей, а также 312 случаев среди гражданского персонала.

Как сообщили в министерстве, у большинства заразившихся военнослужащих нет симптомов заболевания, в тяжелом состоянии находятся двое, в состоянии средней тяжести - шесть человек.

По данным на 6 июня, из военных комиссариатов в вооруженные силы направлено более 9,5 тыс. человек, на призывные и сборные пункты после тестирования не допущены десять человек.