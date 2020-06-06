Фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова оказал продуктовую помощь более 4 тыс. семей в Чечне

ГРОЗНЫЙ, 6 июня. /ТАСС/. Региональный общественный фонд (РОФ) имени Ахмата-Хаджи Кадырова в качестве помощи нуждающимся передал 4 440 семьям Чеченской Республики по три килограмма мяса. Об этом глава республики Рамзан Кадыров написал в субботу на своей странице "ВКонтакте".

"Очередная масштабная благотворительная акция прошла во всех районах Чеченской Республики. Она организована Региональным общественным фондом имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. На этот раз по три килограмма мяса говядины получили 4 440 семей", - написал Кадыров, отметив, что для этих целей РОФ закупил 85 голов крупного рогатого скота.

Помощь направлена малоимущим и остронуждающимся жителям региона. Глава субъекта подчеркнул, что работу по формированию и обновлению списков этих категорий граждан фонд проводит практически еженедельно. "Важно, что в период пандемии помощь доставляется семьям по месту проживания. Эту благородную миссию выполняют многочисленные волонтеры", - добавил он.