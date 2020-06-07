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Ситуация с возвращением россиян из-за рубежа

Запланированный на 7 июня вывозной рейс из Таиланда во Владивосток отложили

Планировалось, что рейс выполнит Airbus А319, вмещающий 128 пассажиров

ВЛАДИВОСТОК, 7 июня. /ТАСС/. Рейс авиакомпании "Аврора", который в воскресенье должен был доставить граждан России из Бангкока во Владивосток, отложен на неопределенное время, сообщается в официальном Telegram-канале Минкомсвязи РФ.

Самолет должен был вылететь поздно вечером 6 июня из Бангкока (Таиланд) и прибыть в Приморье утром 7 июня.

"Рейс №SHU5487 Бангкок - Владивосток 6 июня 2020 года отложен на неопределенное время. Дополнительная информация будет опубликована позднее", - говорится в сообщении Минкомсвязи.

Планировалось, что рейс выполнит Airbus А319, вмещающий 128 пассажиров.

Вице-премьер — полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев поручил разработать план возвращения из-за границы жителей макрорегиона, которые не могут добраться на родину из-за ситуации с коронавирусом. С 18 марта российская граница закрыта для всех иностранцев, а 27 марта Россия остановила международное пассажирское авиасообщение полностью.

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ТаиландРоссияСитуация с возвращением россиян из-за рубежа
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