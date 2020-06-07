МЧС провело дезинфекцию около 2,1 тыс. образовательных учреждений

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Специалисты МЧС России провели дезинфекцию около 3 тыс. лечебных и около 2,1 тыс. образовательных учреждений. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе министерства.

"Силами МЧС России проведена специальная санитарная обработка около 20,7 млн кв. м социально значимых объектов по всей стране. Продезинфицировано около 3 тыс. лечебных учреждений общей площадью более 3,2 млн кв. м, около 2,1 тыс. образовательных учреждений общей площадью более 4,5 млн кв. м", - сказали в пресс-службе.

Кроме того, как отметили в МЧС, специальная санитарная обработка проведена на более 12,5 тыс. объектов социального обслуживания общей площадью более 7,3 млн кв. м. Также обработано около 29 тыс. зданий и сооружений транспортной инфраструктуры общей площадью более 5,6 млн кв. м.

Дезинфекция на регулярной основе проводится на собственных объектах министерства. К настоящему времени обработано более 48,5 тыс. объектов МЧС России общей площадью более 39,3 млн кв. м. Также продезинфицировано 5 533 км дорог и около 72 тыс. единиц техники, в том числе почти 50 тыс. МЧС России.

Накануне глава МЧС России Евгений Зиничев в ходе встречи с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым отметил, что силами министерства в условиях пандемии проведена дезинфекция 124 социально значимых объектов и работа в этом направлении будет продолжена. Министр подчеркнул, что в Петербурге продезинфицировано 32 лечебных учреждения и 44 учреждения образования. Три раза обрабатывались все железнодорожные вокзалы.