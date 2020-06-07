В Москве от коронавируса вылечились еще 2 283 пациента

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Еще 2 283 пациента выздоровели в Москве после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Об этом сообщила в воскресенье заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 2 283 пациента. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, превысило 102,7 тыс.", - сообщила Ракова.

Как уточнили в оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания, врачи проводят специальные исследования уже после лечения. При выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации.

"Вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы. Донором плазмы может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, переболевший коронавирусной инфекцией, не имеющий хронических заболеваний. Также у донора должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С", - добавили в штабе.

Кроме того, горожане, которые выздоровели от коронавируса, могут также стать социальными волонтерами и помогать тем, кто лечится от инфекции на дому. "Если вы выздоровели от коронавирусной инфекции и хотите сдать плазму крови или стать социальным волонтером, обратитесь на горячую линию по номеру 8 (495) 870-45-16, которая работает ежедневно с 9:00 до 19:00 (мск)", - заключили в штабе.