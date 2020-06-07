Коронавирус выявили у 36 сотрудников градообразующих предприятий Северодвинска

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Заражение коронавирусом подтверждено у 36 работников градообразующих предприятий города Северодвинска в Архангельской области, сообщили журналистам в воскресенье в региональном оперативном штабе. За последние сутки в области выявлен 91 новый случай инфицирования.

"По данным регионального управления Роспотребнадзора, среди новых заболевших: 33 архангелогородца; 46 северодвинцев, из них 36 сотрудников градообразующих предприятий (Северодвинска), которые обслуживаются в ФМБА; 8 новодвинцев; двое заболевших в Приморском районе; по одному - в Пинежском и Виноградовском районах", - сообщили в штабе.

К градообразующим предприятиям Северодвинска относятся судостроительный завод "Севмаш" (входит в ОСК), центр судоремонта "Звездочка", сказали ТАСС в штабе, не став уточнять число случаев заражения на этих предприятиях.

В Северодвинске наблюдается значительное увеличение заражений, рост заболеваемости в городе в 2,6 раза выше, чем на остальных территориях региона. С 00:00 часов 6 июня ограничен въезд в Северодвинск и выезд из города. Исключение будет сделано для граждан, которые прибывают в город и выезжают из него в связи с исполнением должностных обязанностей или для обращения за медпомощью, а также для спецслужб и тех, кто следует через территорию города транзитом в Онежский район. Госслужащие, которые проживают в Северодвинске, но работают в других населенных пунктах, перейдут на удаленный формат работы.

Крупным заводам города (ОАО "ПО "Севмаш", ОАО "Центр судоремонта "Звездочка" и некоторым другим) рекомендовано прекратить организованную перевозку работников, проживающих на территориях Архангельска, Приморского района и Новодвинска к месту работы и обратно.

По данным штаба, на 7 июня общее число заразившихся коронавирусом в области составило 2 989 человек, 853 из них уже выздоровели и выписаны из больниц, умерли четверо. Ограничительными мерами и медицинским наблюдением охвачены 12 230 человек, из них 2 792 остаются под наблюдением, сняты с наблюдения 9438 человека, в их отношении установлен диагноз "здоров". Обследованы на коронавирус 71 234 человека.