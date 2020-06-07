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Пандемия коронавируса нового типа

Пашинян считает, что в Армении больше 100 тысяч заразившихся коронавирусом, считает

По официальным данным в стране зафиксировано 13 тыс. заразившихся

ЕРЕВАН, 7 июня. /ТАСС/. Реальное количество заразившихся коронавирусом нового типа в Армении превышает 100 тысяч, считает премьер-министр республики Никол Пашинян.

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"Некоторые анализы показывают, что у нас в стране в настоящий момент есть больше ста тысяч заразившихся коронавирусом. К такому выводу мы приходим, учитывая проекцию летальных исходов и выявленного числа заразившихся", - написал он в воскресенье в Facebook.

Согласно статистике Минздрава, число заразившихся коронавирусом в Армении возросло за сутки на 766, что является рекордно высоким показателем с начала пандемии в стране. В общей сложности в республике зарегистрировано 13 130 случаев заражения.

Накануне премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что система здравоохранения в стране перегружена, 200 пациентов не могут быть госпитализированы из-за отсутствия мест в больницах. Он также оценил масштабы нарушений норм эпидемиологической безопасности в стране как катастрофические, подчеркнув, что правоохранительные органы не в силах держать ситуацию под контролем.

1 июня глава армянского кабмина сообщил, что он и члены его семьи заразились коронавирусом. Он уточнил, что заболевание протекает у них без каких-либо симптомов.

Теги
АрменияПашинян, Никол ВоваевичПандемия коронавируса нового типа
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