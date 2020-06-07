Котяков: около 136 тыс. россиян получили материнский капитал без обращения в ПФР

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Материнский капитал поступил порядка 136 тыс. россиян без предварительного с их стороны обращения в органы Пенсионного фонда России (ПФР). Об этом в воскресенье заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

"Граждане, не обращаясь в органы Пенсионного фонда, только регистрируют факт рождения ребенка в органах ЗАГС, по истечении определенного времени получают уведомление в свой личный кабинет на портале Госуслуг о предоставлении материнского капитала. На сегодняшний день таким правом уже воспользовались 136 тыс. наших граждан", - сказал он в интервью передаче "Вести недели" на телеканале "Россия-1".

В 2020 году размер материнского капитала был увеличен. Если первый ребенок родился в 2020 году, размер выплаты составит 466 617 рублей, а при рождении второго ребенка семья получает еще 150 тыс. рублей. Для семей, в которых второй ребенок родился в 2020 году, размер маткапитала составит 616 617 рублей. Если в семье двое или больше детей, появившихся на свет до начала действия программы по предоставлению материнского капитала, и в 2020 году в семье вновь родится ребенок, то родители получат 616 617 рублей.

С 15 апреля сертификаты на материнский капитал оформляются без заявлений. После оформления сертификата Пенсионный фонд направляет уведомление матери ребенка о готовности этого документа в личном кабинете на портале Госуслуг, а также на контактный номер, который указан на портале.