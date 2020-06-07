Россотрудничество в Казахстане в День русского языка провело онлайн-конференцию

НУР-СУЛТАН, 7 июня. /ТАСС/. Российский центр науки и культуры в Казахстане (представительство Россотрудничества) организовал в субботу в онлайн-формате международную конференцию "Мой Пушкин", посвященную Дню русского языка. Поддержку в проведении мероприятия оказали также Казахстанский филиал МГУ имени М. В. Ломоносова и посольство РФ в республике.

С приветственным словом к участникам виртуальной встречи обратился посол России в Казахстане Алексей Бородавкин, который поздравил всех с Международным днем русского языка и днем рождения Александра Пушкина, которые отмечались 6 июня.

"Для всех для нас это большой и важный праздник. В этом году мы отмечаем его в особой обстановке: нынешний год проходит под знаком 75-летия победы советского народа в Великой Отечественной войне. Я не открою вам что-то новое, сказав, что война и победа вскрыли поразительные новые возможности русского языка. Прежде всего, мощь его патриотического мобилизующего воздействия на людей, которые оказались перед лицом страшной беды и смертельной опасности", - отметил дипломат. В тот же день Бородавкин возложил цветы к памятнику поэту в Нур-Султане.

Со свой стороны руководитель пресс-службы представительства Россотрудничества Константин Воробьев подчеркнул, что в Казахстане сформировалась мощная и авторитетная во всем мире школа русистики. "Этот авторитет заслуженный и не требует никакого подтверждения", - сказал он, приведя в пример состоявшийся в прошлом году в казахстанской столице конгресс Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы.

Перед участниками конференции также выступила филолог, президент Казахстанской ассоциации преподавателей русского языка и литературы Элеонора Сулейменова. "Когда говорят "Пушкин - наше все", так говорят не только в России, но и в Казахстане, потому что современный литературный русский язык начинался, безусловно, с Пушкина, с его яркого, выразительного, точного, красивого, звучного, мелодичного русского слова", - отметила она.

Во встрече приняла участие и профессор Казахстанского филиала МГУ Галина Власова. Ранее в беседе с корреспондентом ТАСС она выразила мнение, что День русского языка не только объединяет вокруг себя любителей словесности, но и непрерывно расширяет границы использования русского слова. По ее словам, основанный в 2001 году филиал МГУ в Казахстане по праву считается образовательным, научным и культурным центром, где сохраняются и развиваются лучшие традиции академической науки и создаются условия для расширения потенциала студентов с учетом современных требований.

С особым интересом участники мероприятия слушали выступления специальных гостей конференции: профессора Донецкого национального университета Валерия Калинкина, а также известного украинского поэта, издателя и публициста Дмитрия Бураго, который прочел переведенное на русский язык и посвященное Пушкину стихотворение кубинского поэта Элисео Диего, написанное еще в 60-е годы прошлого столетия.

Кроме того, во встрече приняли участие члены литературного клуба Казахстанского филиала МГУ. Юные жители республики декламировали отрывки из произведений Пушкина.

День русского языка

День русского языка, который ежегодно празднуется в день рождения Александра Пушкина, был учрежден ООН в 2010 году, а в 2011 году этот день стал российским государственным праздником. Как отметила ранее в беседе с корреспондентом ТАСС доктор филологических наук, профессор Казахского национального университета имени аль-Фараби Нурсулу Шаймерденова, которая также приняла участие в конференции "Мой Пушкин", знание русского языка в Казахстане имеет большое значение, а его изучение будет востребовано и в будущем.