Премьер Сингапура заявил, что смертность от COVID-19 в стране стала одной из самых низких

СИНГАПУР, 7 июня. /ТАСС/. Правительство Сингапура смогло взять под контроль распространение коронавируса в стране и обеспечить один из самых низких в мире уровней смертности. Об этом заявил в воскресенье премьер-министр Ли Сянь Лун во время телеобращения.

"Мы достигли значительного прогресса, добились одного из самых низких показателей смертности от COVID-19 - 0,6%", - подчеркнул глава правительства. По его словам, "это позволило частично снять ограничительные меры" (с 1 июня). "Если ситуация будет стабильной, то мы готовы к дальнейшему ослаблению ограничений", - добавил Ли Сянь Лун. Однако, отметил он, "правительство делает это постепенно, чтобы избежать нового всплеска числа инфицированных".

При этом премьер признал, что "коронавирус останется проблемой еще длительное время". "Возможно, потребуется год или больше для появления вакцины, поэтому мы должны привыкать к новым условиям", - сказал глава правительства. Он также отметил "огромное влияние пандемии на местную и мировую экономику". Сингапур, по его словам, "ожидает крупнейшее замедление темпов экономического развития по итогам года - от 4% до 7%".

Ситуация в стране

На сегодняшний день число инфицированных в стране превышает 37,5 тыс., что является самым высоким показателем в Юго-Восточной Азии. При этом умерли лишь 25 пациентов, а выздоровели около 24,5 тыс. человек.

В Сингапуре со 2 июня началась первая фаза постепенного выхода из карантина, введенного 7 апреля. На этом этапе, который может продлиться до конца месяца, увеличилось число предприятий, которым разрешено возобновить работу. Также возобновлены занятия в школах, но пока на ротационной основе, чтобы обеспечить присутствие только половины учащихся.

Как ожидается, на втором этапе откроется большинство магазинов (сейчас работают только продовольственные и аптеки), начнут функционировать спортивные клубы, бассейны, кафе и рестораны смогут принимать посетителей, а жителям можно будет ходить в гости к друг другу. Между тем другие заведения, в частности библиотеки, музеи, бары, ночные клубы, будут по-прежнему закрыты. Они смогут возобновить работу на третьем этапе, который наступит не ранее чем через шесть недель после второго.

При этом сохраняется требование для всех носить защитные маски при выходе из дома, а также соблюдать социальную дистанцию. За первое нарушение ограничительных правил грозит штраф в размере 300 сингапурских долларов ($211), повторное - 1 тыс. сингапурских долларов ($705), последующие будут караться тюремным заключением на срок до шести месяцев, штрафом 10 тыс. сингапурских долларов ($7 тыс.), при этом иностранцы будут депортированы.