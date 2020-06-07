В Карачаево-Черкесии начал работу пятый госпиталь для заразившихся коронавирусом

ЧЕРКЕССК, 7 июня. /ТАСС/. Пятый госпиталь для пациентов с коронавирусом на 80 мест открылся в воскресенье на базе Республиканской клинической больницы в Карачаево-Черкесии. В ближайшее время планируется открытие еще двух госпиталей в районах республики, сообщили журналистам в пресс-службе главы и правительства КЧР.

"Сегодня глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов посетил готовый к приему пациентов пятый госпиталь для лечения больных коронавирусной инфекцией на 80 мест. Таким образом, общее количество коек для COVID-больных на сегодняшний день составляет 710. Пятый госпиталь оборудован на обособленной территории в отдельном корпусе при Карачаево-Черкесской республиканской клинической больнице", - рассказали в пресс-службе.

Все койки в госпитале обеспечены кислородом, подготовлены аппараты искусственной вентиляции легких. Для диагностики и лечения сопутствующих заболеваний также подготовлено оборудование, в том числе аппараты экстракорпоральной мембранной оксигенации, ультразвукового исследования, рентген-аппарат и прибор для измерения электрокардиограммы. В больнице налажена электронная система ведения историй болезни, телемедицина позволит проводить видеоконференции с ведущими российскими медицинскими центрами, а пациентов кормят пять раз в день.

"Сформированы бригады медперсонала, на начальном этапе дефицит врачей-реаниматологов будет восполняться врачами других специализаций. По лекарствам - сформирован необходимый запас базовых препаратов, в ближайшее время ожидается поставка ранее заказанных препаратов. Что еще важно: в новом госпитале оборудована собственная операционная, в которой в случае экстренной необходимости можно провести все узкопрофильные операции", - добавили в пресс-службе.

При этом обратили внимание, что в связи со сложной эпидемической ситуацией в регионе число коек еще будет расти. Так, на следующей неделе планируется открытие инфекционного госпиталя на базе Центра медицинской реабилитации и восстановительной медицины в поселке Правокубанском, после чего будет открыт госпиталь на базе Усть-Джегутинской районной больницы.

По данным оперативного штаба по профилактике и противодействию распространения коронавирусной инфекции на территории Карачаево-Черкесии, за последние сутки в республике выявлено 75 новых случаев заражения. Всего в КЧР зарегистрировано 1 580 человек с коронавирусом, из них 405 жителей выздоровели, восемь - умерли.