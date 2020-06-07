Пензенская область вышла на плато по коронавирусу

ТАСС, 7 июня. Пензенская область добилась выхода на плато по заражению коронавирусной инфекцией нового типа, сообщил в воскресенье в соцсети " ВКонтакте " губернатор региона Иван Белозерцев.

"По коронавирусу регион стоит на плато. От каждого без исключения зависит дальнейшее снижение заболеваемости и выход на следующий этап. Убедительно прошу вас соблюдать необходимые меры: носить маски и соблюдать социальную дистанцию", - сказал Белозецев.

1 июня в правительстве области сообщили, что регион начал первый этап снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавирусной инфекции. Возобновили работу дилерские центры, предприятия и организации сферы услуг, торговли непродовольственными товарами с площадью торгового зала до 400 кв. м при наличии отдельного входа. Жителям региона разрешили занятия физкультурой и спортом на открытом максимум по двое человек и при соблюдении дистанции.

При этом в регионе сохраняется режим самоизоляции для граждан старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями сердца, сосудов, органов дыхания, диабетом. Также сохраняется требование носить маски в общественных местах.

По данным оперштаба, в Пензенской области зарегистрировано 2 943 случая заражения коронавирусной инфекцией, в том числе за сутки выявлено 98 случаев.