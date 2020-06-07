Путин поздравил жителей Карелии с предстоящим 100-летием республики

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин отметил серьезный потенциал развития Карелии и назвал важным повышение качества жизни в регионе, а также сохранение его уникального наследия. Поздравительная телеграмма главы государства по случаю предстоящего 8 июня 100-летия Республики Карелия опубликована на официальном сайте правительства региона.

"Сегодня Карелия обладает серьезным потенциалом развития, широким спектром возможностей для привлечения крупных инвестиций в приоритетные отрасли экономики, социальную и туристическую сферы. Важно уделять неустанное внимание повышению качества жизни людей, заботиться о сохранении уникального культурного, духовного наследия региона", - подчеркнул Путин.

Как отметил президент РФ, в республике за время ее существования были построены новые города и поселки, объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, созданы лесопромышленный и горнопромышленный комплексы. "Уверен, что инициатива, энергия и целеустремленность помогут вам в решении масштабных, востребованных временем задач на благо республики и всей России", - обратился Путин к жителям Карелии, поздравляя их с праздником.

По случаю 75-летия Победы глава государства выразил особую благодарность карельцам - ветеранам Великой Отечественной войны фронтовикам, партизанам, подпольщикам и труженикам тыла, "всем, кто защищал Отчизну от врага, а после войны - самоотверженно восстанавливал страну".

8 июня в Карелии отмечается День Республики, эта дата приурочена к образованию в этот день в 1920 году Карельской трудовой коммуны.

В 2013 году указом президента РФ была создана Госкомиссия по подготовке к празднованию 100-летия Республики Карелия. Ее возглавляет секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Работа госкомиссии направлена на формирование условий для опережающего социально-экономического развития Карелии, повышение уровня и качества жизни населения региона, в том числе путем создания благоприятного инвестиционного климата и развития государственно-частного партнерства.