Продолжительность вахты иногородних работников в Карелии составит два месяца

ТАСС, 7 июня. Власти Карелии установили минимальный период работы в регионе сотрудников, привлекаемых на работу вахтовым методом из других регионов, в два месяца. Вахтовикам предписывается находиться в пределах объектов, на которых они работают, сообщила в воскресенье пресс-служба главы региона Артура Парфенчикова.

"По распоряжению, которое подписал глава Карелии Артур Парфенчиков, продолжительность вахты должна быть установлена не менее чем два месяца. Допуск к работе жителей из других районов республики или регионов России - только после обследования на новую коронавирусную инфекцию", - говорится в сообщении.

В целях минимизации контактов работодателям предписывается разделить рабочие потоки на производстве, при организации питания и при размещении людей в местах для междусменного отдыха. Работникам, которые перемещаются по производственным участкам, необходимо использовать средства индивидуальной защиты - маски, перчатки, очки или лицевые защитные экраны. "Вахтовики могут находиться исключительно на территории объекта, во время междусменного отдыха - в помещениях, где они проживают. Посещение населенных пунктов республики им не разрешается. Доставку продуктов питания и непродовольственных товаров первой необходимости для работников должны организовать работодатели", - отмечается в сообщении. Покидать территорию объектов также запрещается персоналу, который привлекается к обслуживанию вахтовиков.

По данным на 7 июня в Карелии подтверждено 633 случая заражения новым коронавирусом, в том числе 61 - у детей. 244 человека, в том числе 25 детей выздоровели, умерли трое.