В Северной Осетии 103 медработника, заразившиеся коронавирусом, получили страховые выплаты

ВЛАДИКАВКАЗ, 7 июня. /ТАСС/. Более 100 медицинских работников в Северной Осетии, заразившиеся коронавирусом, получили социальные выплаты. Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства республики по итогам оперативного штаба под председательством руководителя региона Вячеслава Битарова.

"Как было озвучено в ходе заседания управляющей региональным отделением Фонда социального страхования Залиной Айларовой, в республике произведены страховые выплаты 103 медицинским работникам, которые заразились новой коронавирусной инфекцией во время работы", - говорится в сообщении.

Страховые гарантии предоставляются отдельным категориям сотрудников медицинских организаций (врачам, среднему и младшему медицинскому персоналу, водителям скорой медицинской помощи) в случае заражения на рабочем месте новой коронавирусной инфекцией при контакте с пациентами.

Задачу обеспечить врачей обязательной страховой защитой президент РФ Владимир Путин поставил в начале мая. В Северной Осетии все поручения президента по выплатам стимулирующих надбавок выполнены, работающие с пациентами с коронавирусом медики уже получили положенные деньги за апрель.

В республике зафиксировано 3 324 случая заболевания. 100 человек находятся на амбулаторном лечении, 136 в больницах, 3 030 выздоровели, 58 умерли. Всего на самоизоляции под медицинским наблюдением в республике остается 743 человека.