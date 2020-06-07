Коронавирус выявили у министра строительства и ЖКХ Калининградской области

КАЛИНИНГРАД, 7 июня. /ТАСС/. Министр строительства и ЖКХ Калининградской области Сергей Черномаз госпитализирован с подтвержденным заражением коронавирусом. Об этом журналистам сообщили в воскресенье в региональном оперативном штабе по контролю за распространением инфекции.

"У главы областного Минстроя Сергея Черномаза подтвердился коронавирус. Заболевание у него протекает бессимптомно. Он помещен в инфекционный стационар, ему оказывается необходимое лечение", - сообщил представитель штаба.

Черномаз стал третьим министром областного правительства, попавшим в больницу после инфицирования коронавирусом. В воскресенье штаб сообщил о подтверждении заражения министра сельского хозяйства региона Натальи Шевцовой, в пятницу с коронавирусом госпитализировали министра развития инфраструктуры области Елену Дятлову. По данным штаба, состояние госпитализированных опасений не вызывает.

За прошедшие сутки в области подтверждено 40 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Среди инфицированных трое детей, в том числе два новорожденных, они заразились от родственников. Всего с начала пандемии в регионе выявлено 1 776 случаев заражения новым коронавирусом. Выздоровели и выписаны из больниц 779 человек, умерли 29, остаются под медицинским наблюдением 4 558, в том числе 97 человек в условиях обсерватора.