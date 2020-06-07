Губернатор Куомо назвал погромы в Нью-Йорке следствием недоработок управленцев в полиции

НЬЮ-ЙОРК, 7 июня. /ТАСС/. Плохой менеджмент полиции и неудачная расстановка патрулей позволили преступникам совершать погромы и грабежи во время демонстраций в Нью-Йорке. Об этом заявил в воскресенье губернатор одноименного штата Эндрю Куомо на пресс-конференции, трансляция которой велась на его сайте.

Губернатор, отвечая на вопросы журналистов, рекомендовал проводить разграничительную черту между участниками акций протеста и затесавшимися между ними злоумышленниками. "Мародерство не имеет ничего общество с выражением протеста", - отметил Куомо, сравнив эти два явления с разными сортами фруктов.

"Была ли ночь погромов промахом полицейских? Нет, это была вина не полицейских и не протестующих. Я говорю, что виной были менеджмент и расстановка полицейских", - заявил губернатор.

Он счел контрпродуктивным предложение многих участников демонстраций о полном расформировании американской полиции. "Без полиции начнутся погромы. Никто этого не хочет", - подытожил он.

Заместитель комиссара полиции Нью-Йорка по вопросам разведки и противодействия терроризму Джон Миллер в субботу взял на себя ответственность за допущенные массовые грабежи и вандализм, которые сопровождали демонстрации протеста в крупнейшем в США городе. "Если пара сотен человек знали, что соберутся в определенном месте в определенное время для совершения преступлений, а мы не засекли это, то это произошло по моей вине", - заявил Миллер. Он признал, что вел с подчиненными мониторинг социальных сетей, но не выявил признаков готовящихся налетов на предприятия розничной торговли.

По данным газеты Daily News, 40 человек были задержаны во время демонстраций минувшей ночью в Нью-Йорке. Этот показатель составлял 270 человек в ночь на 5 июня и превышал 700 человек в ночь на 1 июня.