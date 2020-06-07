В Лозанне манифестанты потребовали прекратить насилие и расизм в США

ЖЕНЕВА, 7 июня. /ТАСС/. Около 2 тыс. человек приняли в воскресенье участие в Лозанне в манифестации против расизма в США в ответ на гибель в Миннеаполисе в результате действий полиции афроамериканца Джорджа Флойда. Согласно видеоролику, опубликованному телекомпанией RTS, демонстранты, большинство из которых составляли молодые люди, прошли по улицам города с лозунгами на английском языке "Жизнь черных имеет значение", "Я не могу дышать", "Нет справедливости - нет мира", "Прекратите убивать черных", провели митинг и несколько сидячих акций протеста в разных районах.

На эспланаде Монбенон у окружного суда в центре Лозанны манифестанты, многие из которых были одеты в одежду черного цвета, преклонили одно колено и сохраняли молчание в течение 8 минут 46 секунд. Именно столько времени подвергался удушению при задержании полицией в Миннеаполисе Флойд.

Как отметила RTS, демонстрация в Лозанне не была разрешена властями, поскольку в Швейцарии из-за коронавируса действует запрет на массовые мероприятия с числом участников больше 300 человек. Тем не менее, стражи порядка не вмешивались в происходящее.

Как заявил журналистам по этому поводу официальный представитель полиции: "Это вопрос пропорциональности. При столь большом количестве манифестантов это [воспрепятствование демонстрации] было бы контрпродуктивным".

Манифестации под антирасистскими лозунгами прошли в субботу также в Берне, Базеле, Цюрихе и Невшателе, а в пятницу - в Биле. В них приняли участие в общей сложности более 6 тыс. человек.