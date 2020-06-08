В Воркуту направят дополнительное медоборудование и врачей на борьбу с коронавирусом

СЫКТЫВКАР, 8 июня. /ТАСС/. Правительство Республики Коми направит дополнительное медицинское оборудование и врачей в Воркуту, где на данный момент самая сложная ситуация с распространением коронавируса в регионе. В Воркуте наблюдается наибольший прирост заразившихся, рассказал в воскресенье врио главы региона Владимир Уйба.

"Эпидобстановка сейчас сложная, на сегодня в республике выявлено 1 564 случая заражения, прирост за сутки очень большой - 46 человек, при этом 26 человек - это Воркута, где очаг. Опять появились случаи в Усинске среди вахтовиков. Из Воркуты почти через день вывозим пациентов, чтобы не допустить там тяжелых, чтобы люди не оказались там на месте без помощи. Дополнительно туда поставляем медоборудование. На следующей неделе туда полетят в помощь доктора, потому что доктора там тоже болеют, будем усиливать неврологами сотрудников Воркутинской больницы", - рассказал Уйба вечером в воскресенье, отвечая на вопросы жителей региона.

По данным руководителя региона, в Воркуте на 7 июля более 230 заразившихся коронавирусом, много инфицированных среди шахтеров и членов их семей. Как сообщала ранее мэрия города, власти разворачивают дополнительные койки для заболевших, идут поставки оборудования и лекарственных препаратов, кислородных концентратов. Увеличено количество мобильных бригад из числа сотрудников МВД и МЧС, которые проверяют соблюдение санитарных требований в общественных местах.