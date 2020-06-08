Фонд Кадырова оказал продуктовую помощь семьям из 11 сел в Дагестане

ГРОЗНЫЙ, 8 июня. /ТАСС/. Региональный общественный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова оказал продуктовую помощь малоимущим семьям из 11 дагестанских сел, которые оказались в изоляции из-за пандемии. Об этом на своей странице в соцсети "ВКонтакте" сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

"При содействии Общественного совета "Аух" 500 малоимущих, остронуждающихся и многодетных семей из 11 сел Новолакского и Казбековского районов Дагестана получили продовольственные наборы, состоящие из продуктов первой необходимости - 5 кг муки, 5 кг сахара, 3 кг риса, 2 кг макаронных изделий и подсолнечное масло. Жители этих населенных пунктов в связи с пандемией коронавируса лишились возможности выезжать из зоны изоляции за продуктами", - написал Кадыров.

Ранее общественный фонд передал больницам Дагестана лекарства для пациентов с коронавирусом, а также медицинское оборудование и средства защиты на сумму более 2 млн рублей. Кроме того, в результате договоренности главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова с наследным принцем эмирата Абу-Даби, специальный борт из ОАЭ доставил в среду в Дагестан средства индивидуальной защиты и дезинфекции, а также 25 тыс. тестов на коронавирус.

По последним данным, в Дагестане 5 858 подтвержденных положительных результатов заболевания коронавирусом, 4 5 62 человек выздоровели. Умерли 303 человека с подтвержденным коронавирусом.

С 31 марта в республике введен режим самоизоляции. Жителям рекомендовано не покидать дома без крайней необходимости. В оперштабе жителей призывают соблюдать социальную дистанцию в 1,5 м. В большинстве городов и районов Дагестана введен масочный режим.