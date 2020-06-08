Мусульмане России могут обратиться за разрешением для полетов в Саудовскую Аравию на хадж

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Духовное управление мусульман (ДУМ) РФ может обратиться к российским властям за разрешением полетов в Саудовскую Аравию для совершения хаджа в 2020 году. Об этом сообщил изданию "Известия" первый заместитель председателя Совета муфтиев России (СМР), заместитель председателя ДУМ РФ Рушан Аббясов в понедельник.

"Если останутся в силе те меры, которые сейчас предпринимаются, мы будем обращаться [к властям РФ с просьбой разрешить полеты в КСА в рамках хаджа], желание такое есть. Но будем учитывать все факторы, не от одной саудовской стороны зависит решение, от нашей тоже", - сказал он.

Ранее хадж-миссия России рекомендовала хадж-операторам отложить выполнение финансовых обязательств перед контрагентами в Саудовской Аравии из-за пандемии коронавируса. Председатель Духовного собрания мусульман России (ДСМР) муфтий Альбир Крганов заявил ТАСС, что мусульмане могли бы раздать деньги, отложенные на паломничество, нуждающимся в том случае, если из-за пандемии коронавируса они не смогут отправиться в хадж в 2020 году.

Хадж - паломничество к святым местам в городах Мекка и Медина, связанных с жизнью пророка Мухаммеда. Наряду с признанием единобожия, ежедневной пятикратной молитвой, постом в священный месяц Рамадан и обязательными пожертвованиями в пользу бедных, хадж является одним из пяти столпов ислама и обязателен для каждого мусульманина. В 2020 году хадж должен начаться 29 июля, для участия в нем России выделена квота в 25 тыс. мест.