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75-летие Победы

В Параде Победы на Сахалине примут участие более 900 человек

Генеральную репетицию парада планируется провести на центральной площади Южно-Сахалинска 20 июня

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 8 июня. /ТАСС/. Участие в параде в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на Сахалине примет более 900 человек. Каждый военнослужащий пройдет тестирование на наличие коронавируса, сообщила в понедельник пресс-служба Восточного военного округа.

26 мая президент РФ Владимир Путин на совещании с министром обороны Сергеем Шойгу объявил, что парад Победы пройдет 24 июня. Выбор даты неслучаен - именно в этот день в 1945 году состоялся первый парад Победы на Красной площади.

"В военном параде в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне примут участие более 900 человек, из которых около 50 участников военно-патриотического движения "Юнармия", 80 воспитанников кадетской школы и 250 представителей других силовых ведомств. Генеральная репетиция военного парада состоится на центральной площади города Южно-Сахалинска 20 июня", - сообщила пресс-служба.

Тренировки в местах дислокации подразделений начались 1 июня, 8 июня парадные расчеты военнослужащих Минобороны и других силовых ведомств, проходящих службу на Сахалине, начнут ежедневные совместные тренировки. На 15 и 17 июня запланированы тренировки парадных расчетов совместно с механизированной колонной, в состав которой войдут 42 единицы техники, также в эти же дни пройдут тренировки полетов авиации. Звуковое сопровождение праздничного салюта обеспечат расчеты артиллерийских орудий.

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Путин, Владимир ВладимировичШойгу, Сергей КужугетовичРоссияСахалинская областьДальний Восток75-летие Победы
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