Почти 19 тыс. новых случаев коронавируса зарегистрировали в Бразилии за сутки

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 8 июня. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Бразилии увеличилось до 691 758, за минувшие сутки выявлены 18 912 инфицированных. Об этом свидетельствуют обновленные данные на портале бразильского Минздрава.

Чуть ранее ведомство сообщило о том, что общее число заразившихся было несколько ниже - 685 427.

Кроме того, данные о количестве умерших из-за последствий коронавируса также не соответствуют опубликованным часом ранее. В частности, было указано, что общее число летальных случаев заболевания, вызванного коронавирусом нового типа, составляет 37 312, то есть на 1 382 больше, чем на момент публикации субботней сводки. Вместе с тем, на портале указано, что за сутки умерли 525 человек, а количество пациентов, которые считаются выздоровевшими, увеличилось на 6 803, до 283 952.

С пятницы Минздрав изменил структуру публикации официальной статистики и стал обнародовать усеченные данные, содержащие информацию только за последние 24 часа: сводные цифры количества подтвержденных случаев заражения и смертей на портале больше не публикуются. По мнению президента страны Жаира Болсонару, в ежедневную сводку необходимо включать сведения о выявленных в этот конкретный день положительных результатах инфицирования и смертях, случившихся в течение суток. В случае подтверждения коронавируса в анализе пациента, умершего ранее, этот случай необходимо учитывать в сводках на день смерти, а не включать в свежие данные, полагает глава государства. Опасаясь подтасовки, руководство региональных управлений здравоохранения запустило свой портал, где каждый регион указывает собственные данные по состоянию на 6 часов вечера (полночь мск), в то время как сводка федерального Минздрава публикуется ближе к 10 часам вечера (04:00 мск).

Очагом распространения инфекции в стране являются юго-восточный штат Сан-Паулу и его одноименная столица, в агломерации которой проживают свыше 21 млн человек. В регионе насчитывается 143 073 инфицированных и 9 145 умерших. Вторым по числу заразившихся стал соседний Рио-де-Жанейро (67 756 инфицированных), где из-за коронавируса умерли 6 707 человека, третьим стал северо-восточный штат Сеара (64 271 инфицированный и 3 982 умерших). Тяжелая ситуация складывается в северо-восточных штатах Пернамбуку (40 242 заразившихся и 3 305 умерших) и Мараньян (47 593 инфицированных и 1 170 умерших), а также в штатах Амазонас (49 269 инфицированных и 2 280 умерших) и Пара (54 271 инфицированных и 3 678 умерших) на севере страны.

Бразилия, где первый случай заражения новым коронавирусом был подтвержден 26 февраля, занимает второе место в списке стран с наибольшим количеством инфицированных, уступая лишь США. По числу летальных исходов южноамериканская республика находится после США и Великобритании.