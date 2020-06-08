Вывозной рейс с россиянами на борту вылетел из Мехико в Москву

МЕХИКО, 8 июня. /ТАСС/. Россияне, находившиеся на территории Мексики, в воскресенье впервые с конца марта получили возможность вернуться на родину вывозным рейсом. Самолет авиакомпании Azur Air покинул международный аэропорт Мехико в 20:40 по местному времени (04:40 понедельника мск), сообщил корреспонденту ТАСС заведующий консульским отделом посольства РФ Андрей Трояновский.

"На борту 100 пассажиров, в том числе трое детей и трое иностранных граждан", - сказал дипломат. По его словам, регистрация прошла спокойно. "У троих соотечественников были некоторые проблемы с документами по линии миграционной службы, но усилиями посольства удалось их решить, поэтому все попали на рейс, который вылетел с небольшой задержкой, - добавил Трояновский. - Это прямой рейс до Москвы".

Ожидается, что борт прибудет в российскую столицу около 18:00 понедельника.