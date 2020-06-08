В Приморье после пандемии открылись 63 офиса МФЦ

ВЛАДИВОСТОК, 8 июня. /ТАСС/. Многофункциональные центры в Приморском крае в понедельник возобновили работу для жителей региона после вынужденного перерыва из-за пандемии коронавируса. Как сообщил ТАСС директор МФЦ Приморского края Сергей Александров, всего в регионе открылись 63 офиса.

"С сегодняшнего дня центры и офисы "Мои документы" возобновляют прием граждан. Пока только по предварительной записи и по ограниченному перечню услуг - уточнить его можно на сайте mfc-25.ru. Открыты 63 офиса МФЦ. Уже принимаем первых посетителей с условием обязательного соблюдения мер против распространения коронавирусной инфекции: масочного режима, социальной дистанции", - сказал Александров.

Он добавил, что для приема граждан старше 65 лет выделен отдельный день. До настоящего момента жители региона могли пользоваться услугой подачи документов только по неотложным обстоятельствам.

Всего в Приморье с начала пандемии новым коронавирусом заразились 2 375 человек, 1 444 выздоровели, умерли 23 человека. На протяжении недели количество выздоровевших превышает количество новых зараженных. В связи с положительной динамикой власти региона начали ослаблять режим самоизоляции, разрешив деятельность предприятий торговли и открыв места общего доступа, парки и скверы, разрешив работу зоопарков.