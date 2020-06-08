Ученые назвали выпуск косаток из бухты Средней масштабным экспериментом

ВЛАДИВОСТОК, 8 июня. /ТАСС/. Выпуск в естественную среду обитания 10 косаток из бухты Средней, где они содержались в так называемой китовой тюрьме, стал самым масштабным в мире экспериментом по изучению поведения этих животных. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Всероссийского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) по итогам почти годового наблюдения за жизнью выпущенных косаток.

"Возвращение косаток и белух в дикую природу стало масштабным научным экспериментом по изучению поведения и образа жизни этих животных. Дело в том, что перед выпуском на китообразных укрепляли спутниковые метки, позволившие следить за их перемещениями на воле. Таким образом, были помечены все 10 косаток и 11 наиболее крупных белух", - отметили в пресс-службе. Там добавили, что спутниковый мониторинг перемещений китообразных, а также полевые наблюдения, проводившиеся учеными и волонтерами общественных организаций, "позволили получить уникальные данные о поведении и миграциях косаток и белух в дикой природе".

В течение лета и начала осени выпущенные косатки держались в северо-западной части Охотского моря, курсируя в своих традиционных местах летней охоты. Самки демонстрировали большую миграционную активность, чем самцы: две из шести выпущенных самок на 1-2 недели уходили в открытую часть Охотского моря, к северо-востоку от Сахалина, курсировали там в районах ярусного промысла палтуса, а затем возвращались.

В ноябре-декабре 2019 года, когда наступили холода, косатки стали мигрировать на юго-восток, в открытую часть Охотского моря. "К этому времени оставались активными метки двух самок. <...> Обе косатки пересекли Охотское море в южном направлении и вышли курильскими проливами в Тихий океан. Их метки перестали работать в начале января, когда косатки курсировали в водах течения Куросио, к юго-востоку от острова Хоккайдо", - сообщил представитель ВНИРО.

Он отметил, что наблюдения за косатками и белухами не прекращаются с потерей спутниковых меток и будут продолжены в экспедиционный сезон 2020 года. Ученые надеются снова встретить знакомых китов, возвращенных ими год назад в дикую природу.

Около 100 белух и косаток содержались в центре реабилитации морских животных в бухте Средней с лета 2018 года, последних особей выпустили на волю в ноябре 2019 года. Было возбуждено уголовное дело о незаконной добыче биоресурсов. Четыре компании были признаны судом виновными в нарушении правил рыболовства, общий объем штрафов превысил 150 млн рублей.