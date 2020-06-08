Режим ЧС введен в больнице и в морском порту Корсаковского района Сахалинской области

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 8 июня. /ТАСС/. Власти Корсаковского городского округа ввели на территории центральной районной больницы и морского порта режим ЧС в связи с выявлением коронавирусной инфекции у медработников. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе правительства Сахалинской области.

В выходные дни районную больницу в Корсакове закрыли на карантин, так как у десяти пациентов и медработников была найдена коронавирусная инфекция. Известно, что одна из зараженных сотрудниц учреждения проводила медицинские осмотры людей в морском порту города.

"В Корсаковском районе режим ЧС распространяется на местную ЦРБ и на морской порт", - сообщили в пресс-службе.

По данным правительства области, в настоящее время ведется эпидемиологическое расследование. На время ограничений организована маршрутизация пациентов в областную больницу и южносахалинскую больницу им. Ф. Анкудинова, а также в Анивскую центральную районную больницу. Направлен дополнительный реанимобиль для экстренной госпитализации. В Корсаковской больнице проводится дезинфекция и санитарная обработка помещений.

Ранее в администрации Ногликского района на Сахалине сообщали, что в выходные дни был введен режим ЧС на территории села Ныш в связи с выявлением у местного жителя коронавирусной инфекции на предприятии по лесопереработке. Пациент работал в охране. Круг контактных лиц включает 93 человека, все они сейчас находятся на изоляции. Всем жителям села рекомендовано оставаться дома, исключить социальные контакты. Если есть неотложная необходимость выйти на улицу, обязательно надевать средства индивидуальной защиты - маски и перчатки.

По информации правительства Сахалинской области, режим ЧС в двух районах продлится до окончания эпидемиологического расследования.

Ситуация в регионе

В настоящее время в Сахалинской области официально зарегистрированы 133 лечащихся от коронавирусной инфекции, 71 человек выздоровел и выписан из больницы. Островная область входит в число российских регионов с самой благоприятной эпидемической обстановкой на фоне пандемии коронавируса.