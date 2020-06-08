Мишустин поручил оперативно проработать оставшиеся вопросы по курортному сезону в РФ

"Поручаю Ростуризму совместно с главами субъектов РФ оперативно проработать все оставшиеся вопросы по проведению курортного сезона и оказать содействие в организации приема гостей", - заявил премьер-министр.

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Ростуризм и главы регионов должны оперативно проработать оставшиеся на сегодняшний день вопросы, которые касаются организации курортного сезона. Об этом заявил в понедельник премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

"Мы готовы к постепенному открытию курортного сезона", - сказал Мишустин, напомнив, что с 1 июня во многих регионах возобновили работу санатории с медицинской лицензией. Также разработан план выхода отрасли из режима карантинных ограничений, утверждены рекомендации по профилактике коронавируса в этой сфере и санитарные правила перевозок на различных видах транспорта, отметил глава кабмина. "Выполнение этих требований будет тщательно контролироваться", - добавил он.

Глава кабмина потребовал заняться системным развитием внутреннего туризма, в частности, решением проблем с сервисом и инфраструктурой. Мишустин напомнил о переподчинении Ростуризма напрямую правительству. По его словам, туротрасль является не только одной из самых пострадавших из-за пандемии, но и одной из самых перспективных, "ее потенциал крайне высок и в текущих условиях приобретает стратегическое значение".

"Мы должны заняться системным развитием туристической отрасли", - отметил премьер-министр, уточнив, что проблемы спроса на внутренний туризм нет, так как многие россияне хотят путешествовать по стране. "Проблема - в нехватке качественной туристической инфраструктуры и сервиса по конкурентным ценам. Мы будем преодолевать это барьер, активно поддерживая инвесторов отрасли", - отметил Мишустин. Он добавил, что соответствующие меры включили в общенациональный план развития экономики.

Среди таких мер он назвал льготные условия возврата ранее выданных турфирмам кредитов и расширение господдержки внутренних и въездных туроператоров.