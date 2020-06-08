МИД КНР опроверг утверждения о намерении Пекина воспрепятствовать разработке вакцины в США

ПЕКИН, 8 июня. /ТАСС/. Китайские власти считают бездоказательными утверждения отдельных американских политиков о том, что КНР якобы стремится воспрепятствовать разработке вакцины от коронавируса нового типа в США. Об этом заявила в понедельник официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин.

"Мы бы хотели увидеть доказательства, подтверждающие, что КНР действительно намерена воспрепятствовать созданию вакцины от коронавируса в западных странах, - сообщила она на регулярном брифинге. - Напомню, что американская сторона уже много раз выступала с заявлениями, очерняющими репутацию Китая".

По словам дипломата, разработка вакцины - международной вопрос, касающийся абсолютно всех, а не только КНР и США. Хуа Чуньин добавила, что государство, сумевшее первым создать вакцину, должно будет поделиться своими успехами со всеми прочими странами. "Надеемся, что США будут действовать так же, как и Китай, и если Вашингтону удастся создать вакцину первым, то он ей поделится на безвозмездной основе", - подытожила дипломат.

Ранее бывший губернатор американского штата Флорида, сенатор-республиканец Рик Скотт в эфире британской вещательной корпорации Би-би-си выразил мнение, что Китай пытается препятствовать разработке западными странами вакцины от нового коронавируса. По его версии, Пекин "принял решение быть противником Америки и демократических государств".