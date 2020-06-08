В Крыму из-за жаркой погоды объявлена высокая пожароопасность

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июня. /ТАСС/. Высокую пожароопасность объявили в Крыму до 12 июня с установлением жаркой погоды. В пресс-службе республиканского МЧС сообщили, что число природных пожаров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло в пять раз, ландшафтных - на 38%.

Крымские власти с 30 марта ввели запрет на посещение лесов. С 10 апреля на всей территории полуострова также установлен особый противопожарный режим.

"По информации ФГБУ "Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", с 9 по 12 июня в Крыму ожидается высокая пожарная опасность. В связи с установлением засушливой ветреной погоды в Республике Крым увеличилось число природных пожаров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 5 раз, ландшафтных пожаров (трава, мусор) - на 38%", - говорится в сообщении.

На сайте регионального гидрометцентра уточняется, что максимальные температуры воздуха в степных и предгорных районах Крыма повысятся до 31-34 градусов, на побережье будет прохладнее - 26-29 градусов. Ночные температуры воздуха составят 15-20 градусов.

На сайте МЧС по Крыму также сообщается, что за прошедшие сутки в Крыму ликвидировали 22 пожара, из них три - техногенные в жилом секторе, а также 19 возгораний сухой растительности и мусора. Всего с начала года ликвидировано 1 668 пожаров, из них 1 045 - пожары, связанные с возгоранием сухой растительности и мусора.