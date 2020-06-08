Количество фейков в интернете выросло в 10 раз в период пандемии

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Генеральная прокуратура России отмечает более чем десятикратный всплеск выявляемых фейков в интернете в период пандемии коронавируса. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры России.

"В истекшем периоде 2020 года отмечен рост количества размещаемой в сети интернет недостоверной общественно значимой информации, что в первую очередь связано с ситуацией вокруг распространения в мире новой коронавирусной инфекции COVID-19", - сообщили в надзорном ведомстве.

"По состоянию на 4 июня Генеральной прокуратурой в Роскомнадзор направлено 180 требований об ограничении доступа к интернет-ресурсам, из которых 120 - для блокировки недостоверной общественно значимой информации о коронавирусной инфекции", - сообщили с пресс-службе. За весь 2019 год в Роскомнадзор направлено 134 требования, из них лишь 12 - в отношении фейков.

Среди основных сюжетов фейковых сообщений, что власти и врачи якобы скрывают реальные масштабы распространения инфекции и данные о человеческих жертвах, о переброске военнослужащих и сотрудников Росгвардии в крупные города с целью жесткого ограничения прав граждан либо даже организации госпереворота, а также о том, что новая коронавирусная инфекция "является мифом", а принимаемые для защиты здоровья и благополучия людей меры излишни.

Волну фейков подхватили любители конспирологии. "В последнее время стали чаще публиковаться видеоматериалы, изготовленные в виде документальных сюжетов, в которых излагаются разного рода конспирологические теории о намеренном распространении коронавирусной инфекции или ложной информации о данном вирусе с целью решения геополитических и экономических задач", - констатировали в Генпрокуратуре.

Не прошли мимо новых возможностей и мошенники - выявлялись фейковые сообщения, распространяемые для незаконного извлечения материальной выгоды в ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции (включая сайты, предлагающие продажу поддельных пропусков для беспрепятственного перемещения по Москве и другим регионам).

Ответственность за фейки

В Генпрокуратуре напомнили, что выявление фейков осуществляется Генпрокуратурой России на основании ч. 1 ст. 15.3 закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации". А в марте 2019 года и в апреле текущего года в административное и уголовное законодательство были внесены изменения, касающиеся ответственности за распространение недостоверной информации. Административное наказание за распространение ложной информации (ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ) предусматривает для граждан штрафы до 100 тыс. рублей с возможной конфискацией предмета правонарушения. При повторном нарушении грозит штраф уже до 300 тыс. рублей. Для должностных и юридических штрафы еще выше. А если ложное сообщение повлекло смерть человека, причинение вреда здоровью или имуществу, массовое нарушение общественного порядка или общественной безопасности, прекращение функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной, социальной или иной инфраструктуры, для юрлица предусмотрен штраф до 5 млн рублей.

Для граждан самое серьезное наказание за фейковые новости предусмотрено статьями 207.1 и 207.2 УК РФ. Если распространение фейка повлекло по неосторожности причинение вреда здоровью человека, то виновный может быть лишен свободы на срок до трех лет, а если к смерти человека или иным тяжким последствиям - до пяти лет. Впрочем, факт распространения недостоверной общественно значимой информации не всегда образует состав правонарушения либо преступления, добавили в Генпрокуратуре.