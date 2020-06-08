Больше свободы: как изменится наша работа после пандемии коронавируса

В России уже снимают некоторые ограничения, связанные с эпидемией коронавируса COVID-19. Пока неизвестно, когда компании по всему миру смогут вернуться в привычный режим работы, однако уже сейчас ясно, что масштабный - и зачастую вынужденный - переход на удаленку может навсегда изменить многие рабочие процессы и корпоративные традиции.
ТАСС совместно с сервисами Билайн Бизнес Bee Free* представил, в какую сторону может поменяться наша работа уже в ближайшее время.
Удаленная работа станет популярнее
Самое главное и очевидное изменение - работодатели начнут охотнее разрешать своим сотрудникам работать удаленно. Период всеобщей самоизоляции показал, что даже в непростых условиях, когда многие попросту не успели основательно подготовиться к переходу на дистанционный режим, возможно сохранять темп и эффективность работы.
Быстро и безболезненно перевести персонал на удаленку помогают VPN-решения**: они позволяют сотрудникам получить доступ к ресурсам корпоративной сети и своему офисному компьютеру из любой точки мира, где есть доступ в интернет. В сервисах Билайн Бизнес Bee Free реализована система удаленных рабочих мест Virtual Desktop Infrastructure (VDI)***. Это сеть персонализированных рабочих компьютеров, каждый из которых настраивается отдельно. Под каждого сотрудника можно подобрать свой "облачный ПК" - например, для программистов и инженеров предусмотрены решения с мощными центральными процессорами, графическими системами и узкоспециализированными программами. Обмен данными между рабочими местами происходит по выделенным защищенным каналам связи.
Руководители начнут меньше контролировать подчиненных напрямую
В отличие от офиса, где руководитель всегда может просто подойти к своему подчиненному, чтобы дать ему задание или спросить о том, как продвигается работа, в дистанционном режиме отслеживать все рабочие процессы куда сложнее. Именно поэтому популярность набрали таск-менеджеры и to-do листы****: они позволяют в режиме онлайн наблюдать за тем, кто и чем занят, и контролировать сроки выполнения задач без необходимости каждые несколько часов справляться об этом лично. Такой подход можно назвать "непрямым": сотрудник просто вносит в систему свои активные задачи и обновляет их статусы, не чувствуя постоянного давления со стороны руководства.
При создании сервисов Билайн Бизнес Bee Free "Билайн" уделил проектированию системы мониторинга работы персонала особое внимание. Сервисы позволяют не только создавать подробные to-do листы и дистанционно раздавать указания сотрудникам, но и, например, с помощью GPS***** и ГЛОНАСС следить за тем, кто и где находится (конечно, с согласия самого человека) в данный момент - удобно, например, чтобы отслеживать перемещения курьеров по городу. А сейчас, пока все ограничения еще не сняты, такая возможность пригодится, чтобы контролировать соблюдение работниками режима самоизоляции.
Облачные решения станут более востребованными
"Облака" - это технология, без которой перевод бизнеса на удаленку попросту невозможен. Они позволяют без серьезных ограничений перенести в онлайн не только огромные массивы необходимых для работы данных, но и - в отдельных случаях - даже всю ИТ-инфраструктуру бизнеса целиком и иметь к ней доступ круглосуточно.
Поэтому для своих сервисов Билайн Бизнес Bee Free "Билайн" разработал выделенную облачную платформу BeeCLOUD******, которая позволяет компаниям разместить все свои программные и серверные ресурсы в крупных центрах обработки данных провайдера. Они базируются на оборудовании ведущих производителей компьютерного "железа", а данные в них хранятся в соответствии с федеральным законом № 152-ФЗ. Кроме того, вся информация на серверах шифруется и резервируется, а получить доступ к ней можно в любое время.
Меньше очных встреч
Одним из самых популярных способов обсуждать на самоизоляции как рабочие процессы внутри компаний, так и проекты с заказчиками, клиентами и подрядчиками стали видео- и аудиозвонки. Сервисы, позволяющие создавать групповые конференции, с началом пандемии выбились в топы магазинов приложений, держатся там до сих пор, а их функционал постоянно расширяется с обновлениями. Вполне возможно, что после окончания периода самоизоляции в компаниях продолжат использовать их не менее активно. Это не значит, что личные встречи совсем уйдут в прошлое - камеры и дисплеи вряд ли когда-нибудь смогут полностью заменить живое общение - просто их может стать меньше. Ведь зачастую созвониться гораздо проще и быстрее, чем тратить время и силы на дорогу - самоизоляция доказала, что решать рабочие вопросы удаленно можно не менее эффективно.
То, какие программы удержат свою аудиторию, зависит от их функционала. Например, в сервисах Билайн Бизнес Bee Free используется сервис Microsoft Teams - это не просто встроенное приложение для аудио- и видеозвонков, а полноценное онлайн-пространство, специально разработанное для масштабной совместной работы. В Teams в видеоконференциях может собираться до 250 человек, а в режиме вебинара - до десяти тысяч, причем подключаться к трансляциям могут даже люди, не зарегистрированные в сервисах Билайн Бизнес Bee Free. История переписок и обмена файлами здесь автоматически сохраняется, поэтому получить доступ к ней можно в любое время. Кроме того, в сервис интегрирована поддержка всех популярных офисных продуктов Microsoft, так что редактировать и просматривать документы можно коллективно.
Онлайн-образование станет популярнее
Онлайн-образование переживает настоящий бум - аудитория сервисов по дистанционному обучению за последние несколько месяцев выросла многократно и продолжит увеличиваться. Это удобный способ повысить свою квалификацию и продолжить профессиональный рост. Многие платформы сделали свои курсы бесплатными - например, на платформе бизнес клуба Билайн можно записаться на бесплатные вебинары, где специалисты компании подробно рассказывают о том, как правильно распоряжаться своим временем на удаленке и работать не менее продуктивно, чем в офисе.
* Решения Билайн по организации удаленной работы.
** Virtual Private Network - «виртуальная частная сеть» – обобщённое название технологий, позволяющих обеспечить одно или несколько сетевых соединений (логическую сеть) поверх другой сети (например, интернет).
*** «Инфраструктура виртуальных рабочих столов» - решения для виртуализации рабочих мест с использованием облачных ресурсов.
**** Веб-сервис и набор программного обеспечения для управления задачами.
***** Global Positioning System – система глобального спутникового позиционирования.
****** БиКлауд – услуга Билайн для организации удаленной работы на базе облачного центра обработки данных.