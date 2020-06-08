Больше свободы: как изменится наша работа после пандемии коронавируса

Одним из самых популярных способов обсуждать на самоизоляции как рабочие процессы внутри компаний, так и проекты с заказчиками, клиентами и подрядчиками стали видео- и аудиозвонки. Сервисы, позволяющие создавать групповые конференции, с началом пандемии выбились в топы магазинов приложений, держатся там до сих пор, а их функционал постоянно расширяется с обновлениями. Вполне возможно, что после окончания периода самоизоляции в компаниях продолжат использовать их не менее активно. Это не значит, что личные встречи совсем уйдут в прошлое - камеры и дисплеи вряд ли когда-нибудь смогут полностью заменить живое общение - просто их может стать меньше. Ведь зачастую созвониться гораздо проще и быстрее, чем тратить время и силы на дорогу - самоизоляция доказала, что решать рабочие вопросы удаленно можно не менее эффективно.

То, какие программы удержат свою аудиторию, зависит от их функционала. Например, в сервисах Билайн Бизнес Bee Free используется сервис Microsoft Teams - это не просто встроенное приложение для аудио- и видеозвонков, а полноценное онлайн-пространство, специально разработанное для масштабной совместной работы. В Teams в видеоконференциях может собираться до 250 человек, а в режиме вебинара - до десяти тысяч, причем подключаться к трансляциям могут даже люди, не зарегистрированные в сервисах Билайн Бизнес Bee Free. История переписок и обмена файлами здесь автоматически сохраняется, поэтому получить доступ к ней можно в любое время. Кроме того, в сервис интегрирована поддержка всех популярных офисных продуктов Microsoft, так что редактировать и просматривать документы можно коллективно.