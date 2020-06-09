120 часов в онлайне: итоги фестиваля Silver Mercury 2020

Фестиваль креатива в маркетинговых коммуникациях Silver Mercury ежегодно проводится для всех представителей рекламной индустрии: лучшие агентства представляют свои проекты на суд профессиональных членов жюри. В этом году из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и сопутствующих ей ограничений руководство фестиваля приняло жесткое решение: провести Silver Mercury в указанные даты во что бы то ни стало. И новость, анонсированная 20 марта, потрясла рекламный бизнес: впервые за двадцать лет существования фестиваль будет проведен в онлайн-пространстве.



"У нас было катастрофически мало времени на организацию. Обычно в таких случаях можно перенять опыт коллег, посмотреть на проведение других мероприятий в онлайн-режиме. Однако в других мероприятиях были совершенно другие цели и - что самое важное - другой уровень загруженности, - отмечает президент фестиваля Михаил Симонов. - Нам же было необходимо предоставить участникам и членам жюри качественный и понятный интерфейс, возможность сократить социальную дистанцию и эффективно представить свой проект на втором этапе голосования. Опыт других фестивалей мы тоже не могли использовать: все масштабные профессиональные события либо переносились на позднее время, либо отменялись. Рекламный рынок находился в тяжелом положении с начала пандемии. Нам надо было поддерживать маркетологов России и СНГ. Поэтому приняли решение организовать все оперативно и максимально удобно. Это стоило нам огромных усилий и бессонных ночей".



После проведения первого этапа голосования члены жюри выделили работы, которые, по их экспертному мнению, были достойны прохождения в лонг-лист - второй этап фестиваля, в котором участникам будет необходимо лично представить свои проекты и ответить на вопросы коллег по цеху. Первый этап фестиваля побил все рекорды: в лонг-лист прошли более 75% работ, а из 251 члена жюри проголосовали 232.



Второй этап голосования проводился два дня: 21 и 22 мая. За два дня членам жюри было необходимо объективно оценить примерно 350 работ, успеть пообщаться с каждым участником и провести перед мониторами полный рабочий день. Вечером 22 мая, когда были выставлены оценки по последнему проекту, сомнений не оставалось: Silver Mercury прошел успешно и в нужные сроки, а значит, цели фестиваля были достигнуты. В подтверждение этого факта "бурлили" и социальные сети: организаторы получили десятки восторженных комментариев.