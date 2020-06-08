"Ты становишься будто членом семьи пациента". Как проходят будни социальных работников

8 июня в России отмечают День социального работника. Во время пандемии коронавируса многие особо остро ощутили, как необходима порой помощь других людей и как важно иметь возможность ее получить. ТАСС поговорил с сотрудниками Московского центра паллиативной помощи, которые помогают больным на дому, о том, почему они выбрали эту профессию, что их вдохновляет и дает силы в непростой работе

На связи 24 часа Однажды Зое Хулхачиевой позвонили среди ночи. "Моя пациентка упала, позвонила поздно и попросила о помощи. Я согласовала свой выезд с руководителем и выехала, — вспоминает она. — Мы со своими пациентами на связи все 24 часа". Зоя Хулхачиева — социальный работник Московского центра паллиативной помощи. Ее подопечные — неизлечимо больные люди, которые могут жить дома, а не в хосписе или больнице. Зоя с ними всегда на связи — 24 часа в сутки, пять дней в неделю.

Описание Зоя Хулхачиева © Центр паллиативной помощи

Многие думают, что соцработники пару раз в неделю приносят пожилым людям необходимые продукты, в крайнем случае могут заменить перегоревшую лампочку. На самом деле они кроме задач курьера доставки выполняют обязанности и официального представителя, и санитарки, и няни, и психолога. "Наши пациенты получают паллиативную помощь на дому. Мы их купаем, памперсы меняем, продукты питания покупаем, в поликлинику ходим, выписываем рецепты, в аптеке получаем лекарства, доставляем к ним на дом, оплачиваем жилищно-коммунальные услуги", — рассказывает коллега Зои, социальный работник Галина Немойкина. Подопечные Зои и Галины оказались в самом уязвимом положении с началом пандемии коронавируса — для них вероятность летального исхода в случае заражения крайне высока. Поэтому соцработники принимают все возможные меры защиты при общении с пациентами.

Описание Галина Немойкина © Центр паллиативной помощи

"Бывает очень тревожно: заходишь к человеку, у него иммунитет ослаблен, а ты не знаешь, что с собой несешь, какие микробы на нас, — рассказывает Зоя Хулхачиева. — Поэтому с огромным вниманием относимся к мерам безопасности: тщательно моем руки, надеваем маску и перчатки, все дезинфицируем". Сейчас сами соцработники сильно рискуют — ведь им постоянно приходится бывать в людных местах, общаться, контактировать с врачами, аптекарями, таксистами, банковскими клерками, продавцами. Но, по признанию сотрудника Московского центра паллиативной помощи, специалиста по социальной работе Надежды Литвиновой, о страхе она не думает. "Помощь людям важнее страха заразиться. Это наша работа, и нужно качественно ее выполнять, соблюдать все правила и не бояться", — говорит Надежда. По словам специалиста по социальной работе Олеси Вититневой, еще до выезда соцработник обязательно узнает у пациента его температуру, был ли он госпитализирован или находился в лечебном учреждении с коронавирусом. "Стали ограничены услуги, оказываемые нашей помощью, в связи с тем, что многие организации, с которыми мы сотрудничаем, — МФЦ, ПФР, закрыты", — уточнила она. Умение слышать и слушать Надежда Литвинова рассказывает: людям очень важно, чтобы их слушали и понимали, и во многом именно это — значительная часть ее работы. "Если человек обращается за помощью, в любом случае она ему нужна. Иногда бывает так, что человек не может сразу раскрыть всю суть своей проблемы. И уже в процессе разговора, если ты умеешь слышать и слушать, получаешь еще различные, скрытые на первый взгляд проблемы, которые он не озвучивает. Я считаю, что нужно уметь слышать человека и быть искренним, тогда все получится. Люди бывают иногда в силу обстоятельств жизни уставшие, обозленные, но когда ты к ним приходишь с искренностью, с добром, вникаешь в проблемы, то всегда обратный отклик получаешь положительный", — поделилась она.

Описание Надежда Литвинова © Центр паллиативной помощи

С коллегой соглашается Зоя Хулхачиева. "Мы сталкиваемся всегда только с благодарностью, они очень ждут нас. Ты будто становишься членом их семьи. Приходишь и уже знаешь, что им нужно, какие-то проблемы помогаешь решать", — с улыбкой рассказала она. "Пациенты, нуждающиеся в нашей помощи, многому учат сотрудников, — говорит Олеся Вититнева, — честности, выносливости, умению решать трудные жизненные ситуации". Командная работа "Еще со школьной скамьи в 1999 году вместо урока технологии нам предложили оказывать помощь нуждающимся людям. И мы помогали, ходили два раза в неделю, нам было интересно. Вот ты приходишь, помогаешь и в то же время узнаешь о судьбе каждого пожилого человека. Мне это стало интересно. Почувствовала душой и сердцем, что это мое", — вспоминает Олеся Вититнева. Хоть это и не "кричащая" профессия, но такая работа приносит много положительных эмоций, говорит она. А вот Надежда Литвинова родилась в семье врачей. "У меня медицинская династия. Социальную сферу я выбрала потому, что я понимаю, как важно для человека, который оказался в сложной ситуации, получить поддержку и помощь", — рассказала Надежда. В непростом труде соцработников самое главное — сплоченная команда.

Описание Коллектив социальной службы Центра паллиативной помощи © Центр паллиативной помощи