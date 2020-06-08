Путин поручил проработать вопросы трудоустройства выпускников вузов в научные организации

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил обеспечить подготовку мер содействия трудоустройству выпускников образовательных учреждений в вузы и научные организации. Как сообщает в понедельник официальный сайт Кремля, такое поручение он дал по итогам совещания о ситуации на рынке труда, состоявшегося 27 мая.

"Обеспечить разработку и реализацию комплекса мер по содействию трудоустройству граждан, завершивших обучение по основным образовательным программам высшего образования в 2020 году, в том числе в образовательные организации высшего образования и научные организации", - говорится в перечне поручений. Это указание адресовано Минтруду России, который должен провести такую работу вместе с Минобрнауки России, Минфином России, главами регионов при участии объединений работодателей.

На совещании о ситуации на рынке труда, которое провел Путин, обсуждалась возможность трудоустройства выпускников учебных заведений в вузы и в научные организации.