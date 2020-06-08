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Пандемия коронавируса нового типа

Музей-заповедник "Кижи" может возобновить прием туристов с 15 июня

С 8 июня в Карелии открылись все туристические объекты, расположенные на свежем воздухе
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© Илья Тимин/ТАСС

ПЕТРОЗАВОДСК, 8 июня. /ТАСС/. Музей-заповедник "Кижи" в Карелии планирует возобновить прием туристов после вынужденной паузы из-за пандемии коронавируса с 15 июня. Об этом в понедельник президенту России Владимиру Путину в эфире канала "Россия-24" сообщил глава республики Артур Парфенчиков.

"Надеемся, что с 15 июня и "Кижи" заработают. Сегодня общались с директором музея федерального: по крайней мере, готовимся", - сказал Парфенчиков.

На сегодняшний день в Карелии для туристов уже открыты все объекты турпоказа, расположенные на открытом воздухе. Совместно с РЖД была разработана программа для доставки туристов в одно из самых популярных в Карелии туристских мест - горный парк "Рускеала". Из Москвы туристов без пересадок доставляют в горный парк. Это позволило властям не применять к этим туристам меры по обязательному соблюдению 14-дневного карантина для прибывших из-за пределов региона.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичПарфенчиков, Артур ОлеговичРоссияКарелияПандемия коронавируса нового типа
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