Парк "Швейцария" на берегу реки Оки в Нижнем Новгороде благоустроят к 800-летию города

ТАСС, 8 июня. Компания из Санкт-Петербурга благоустроит нижегородский парк культуры и отдыха "Швейцария" за 3,72 млрд к 800-летию города. Об этом в понедельник журналистам сообщила пресс-служба правительства области.

"Аукцион на первый этап комплексного благоустройства территории парка "Швейцария" в Приокском районе завершен. Победителем стало ОАО "Специализированное строительное управление - 5" (ССУ-5). Начальная (максимальная) цена контракта составляла более 3,9 млрд рублей, однако подрядчик предложил за свои услуги 3,72 млрд рублей. ССУ-5 должно будет благоустроить 52,2 га территории на верхнем плато парка", - говорится в сообщении.

Компания установит в парке фонтаны, детские и спортивные площадки, а также парковые павильоны, выполненные из дерева и стекла. Благоустройство предполагает реставрацию входов и ограды парка. Будут восстановлены парковые дорожки, они станут доступными для всех жителей и гостей города. Работы планируется завершить к концу 2021 года, однако фактически благоустройство завершится к юбилею города. В оставшееся время планируется провести приемку, устранить замечания, если они возникнут.

ОАО "ССУ-5" было создано на базе госучреждения "Специализированный трест садово-паркового строительства", которое основано в Санкт-Петербурге в 1954 году. Основное направление деятельности компании - озеленение и благоустройство, реставрация дворцово-парковых ансамблейН. Компания успешно работала над парковыми ансамблями Дворца конгрессов в Стрельне, Парка 300-летия Санкт-Петербурга, Сада дворца Юсуповых и др.

Парк культуры и отдыха "Швейцария" расположен на берегу реки Оки в Приокском районе Нижнего Новгорода. Парк является популярным местом отдыха у горожан и туристов, с его территории открывается панорамный вид на Оку и лесные просторы города.

Торжества, посвященные 800-летию Нижнего Новгорода, начнутся 12 июня 2021 года, их кульминация придется на 19 августа. По предположениям историков, которые основываются на архивных документах, в этот день в 1221 году был основан город.