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Мероприятия к 75-й годовщине Победы пройдут в Ярославле 24 июня без участия ветеранов

Глава региона Дмитрий Миронов рассчитывает, что ветераны примут участие в мероприятиях, которые запланированы на 26 июля

ЯРОСЛАВЛЬ, 8 июня. /ТАСС/. Праздничные мероприятия, посвященные 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, пройдут в Ярославской области 24 июня без участия ветеранов из-за пандемии коронавируса. Об этом на своей станице в Facebook написал губернатор Дмитрий Миронов.

"Эпидемиологическая ситуация стабилизировалась, но не настолько, чтобы собирать много зрителей и тем более ветеранов. Поэтому в итоге решили, что проведем в этот день мероприятия, которые не повлекут риска для жителей, но смогут создать торжественную обстановку. По центральной части Ярославля проедет военная техника, в том числе знаменитого "Ленрезерва", промаршируют курсанты Ярославского училища ПВО с песнями военных лет, в различных местах города выступит гарнизонный оркестр с участием фронтовых бригад", - написал Миронов.

По его словам, 24 июня над Ярославлем пролетят также самолеты ДОСААФ. Губернатор отметил, что шествие "Бессмертного полка" пройдет в регионе 26 июля. Миронов добавил, что надеется на участие ветеранов в мероприятиях, которые запланированы на 26 июля.

В Ярославской области за сутки выявлено 68 случаев заражения коронавирусной инфекцией, всего с начала пандемии в регионе их зафиксировано 3 714. В общей сложности, по данным оперативного штаба региона, выздоровели 1 180 человек, умерли 15.

Теги
РоссияМиронов, Дмитрий ЮрьевичЯрославская область75-летие ПобедыПандемия коронавируса нового типа
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