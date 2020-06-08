В Саратовской области с 11 июня отменяется пропускной режим

ТАСС, 8 июня. Власти Саратовской области отменили требование иметь пропуска при движении по региону. При этом до 21 июня сохраняется масочный режим, сообщил журналистам в понедельник региональный оперштаб по противодействию распространению коронавируса.

"С 11 июня в регионе отменяется движение по пропускам и ряд иных ограничений. Масочный режим сохраняется. Принято решение с 11 июня разрешить: штатную работу МФЦ без предварительной записи, посещение кладбищ, работу бань и саун, оказание стоматологических услуг, посещение храмов и других культовых мест при соблюдении норматива площади 4 кв. м на человека (не более 100 человек)", - говорится в сообщении.

Кроме того, отменяется требование обязательно уходить на самоизоляцию для прибывающих из Москвы и Московской области. До 21 июня, помимо масочного режима, сохраняется режим самоизоляции для граждан группы риска, под запретом остается работа ресторанов, кафе, физкультурных и культурных учреждений, а также массовые мероприятия.

В оперативном штабе также сообщили, что карантин по коронавирусу, введенный 15 мая, снят в Самойловском районе, где проживает более 18 тыс. человек, и в селах Спасское и Черкасское, где ранее были зафиксированы вспышки заболеваемости коронавирусом. "В этих муниципалитетах в последнее время очень низкий прирост заболевших коронавирусом, очаги отсутствуют", - отмечается в сообщении.

По оперативным данным штаба при правительстве области по противодействию распространению коронавирусной инфекции, в регионе зарегистрировано 137 лабораторно подтвержденных новых случаев инфицирования за последние сутки. Общее число случаев коронавируса в Саратовской области составляет 3 900. Выздоровели с начала эпидемии 1 596 человек.