Семья из Элисты, в которой погибли трое детей с матерью, не состояла на учете

ЭЛИСТА, 8 июня. /ТАСС/. Многодетная семья элистинцев, в которой от ножевых ранений погибли трое малолетних детей и их мать, не состояла на учете, сообщила ТАСС в понедельник уполномоченный по правам ребенка в Калмыкии Ольга Умгаева.

В одной из домов города Элисты в понедельник обнаружено тело 35-летней женщины, а также ее малолетних детей 2009, 2012 и 2020 годов рождения с множественными ножевыми ранениями. Следственным управлением СК РФ по Калмыкии возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. п. "а, в" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство трех малолетних").

"Семья ни в органах социальной защиты, ни в органах опеки не состояла как неблагополучная", - сказала омбудсмен. Власти Элисты окажут помощь родственникам семьи в организации похорон и расходах на них, такое решение принято вечером на экстренном совещании с участием руководителя муниципалитета Дмитрия Трапезникова и главы города Николая Орзаева, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации Элисты.

Как сообщил ТАСС источник во властных структурах республики, погибшая женщина работала воспитателем в детском саду и была на хорошем счету как педагог.

По сообщению прокуратуры Калмыкии, тела погибших обнаружил отец семейства, вернувшись домой. Дверь в квартиру была закрыта изнутри. По предварительным данным, дети погибли от колотых ран, не совместимых с жизнью, женщина покончила с собой.