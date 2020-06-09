В России наладили производство более 20 комплексов технических средств оповещения

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Более 20 современных комплексов технических средств оповещения в настоящее время производятся в России. Как сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС в ответ на запрос, они уже прошли государственные приемочные испытания.

"В настоящее время на территории РФ производятся более 20 современных комплексов технических средств оповещения, созданных российскими производителями и прошедших государственные приемочные испытания", - сказал представитель МЧС. Он уточнил, что основу современных средств оповещения составляют передовые цифровые технологи.

В качестве примера в МЧС привели новые комплексы технических средств оповещения, которые позволяют передавать сигналы оповещения и экстренную информацию с использованием эфирного цифрового телерадиовещания. Это позволяет замещать контент одновременно всех телеканалов, а не одного, как при аналоговом вещании.

Для оповещения жителей отдаленных населенных пунктах разработаны средства оповещения, которые будут устанавливаться на таксофоны.

По данным пресс-службы МЧС, на октябрь этого года во всех регионах страны запланированы комплексные проверки готовности систем оповещения населения с запуском электросирен и громкоговорителей, а также замещением трансляций теле- и радиоканалов. Такие проверки пройдут впервые.