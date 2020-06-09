Судебное заседание по делу экс-президента Армении отложили из-за пандемии

ЕРЕВАН, 9 июня. /ТАСС/. Суд общей юрисдикции Еревана отменил заседание по делу о свержении конституционного строя в 2008 году в отношении экс-президента Роберта Кочаряна из-за пандемии нового коронавируса. Об во вторник сообщила пресс-служба адвокатской команды экс-президента.

"Уважаемые коллеги, информируем, что из-за пандемии коронавируса судебное заседание по делу о свержении конституционного строя, запланированное на 9 июня, согласно полученной из суда информации, отложено", - сообщила пресс-служба.

В настоящее время Кочарян проходит курс лечения после операции в ереванском медцентре "Измирлян". Согласно решению административного суда, он не будет переведен в СИЗО до окончания пандемии коронавирусной инфекции, поскольку находится в зоне риска.

Процесс по делу о свержении конституционного строя в марте 2008 года, по которому наряду с Кочаряном проходят бывший генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Юрий Хачатуров, экс-министр обороны Армении Сейран Оганян и бывший вице-премьер Армен Геворкян, начался 12 сентября прошлого года в суде общей юрисдикции Еревана.

По последним данным Минздрава Армении, в республике зафиксированы 13 325 инфицированных коронавирусом, с начала распространения инфекции число летальных исходов составляет 211 пациентов. Общее число тестов, проведенных за время пандемии в стране достигло 70 000.