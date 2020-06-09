Аппарат уполномоченного по правам человека в России возобновил прием граждан

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что аппарат омбудсмена возобновляет личный прием граждан. Соответствующая информация размещена во вторник в ее Instagram.

18 марта аппарат уполномоченного в связи с угрозой распространения коронавируса приостановил очный прием граждан. Обращения можно было направить по почте, а также через интернет-приемную на сайте омбудсмена и через Instagram.

"Сегодня аппарат уполномоченного работает в полную силу. Возобновляется и личный прием граждан. Его, как всегда, веду не только я, но и высококвалифицированные сотрудники, руководители профильных подразделений. В случае необходимости прием будет возможен в том числе по видео-конференц-связи", - говорится в публикации.

Отмечается, что аппарат омбудсмена во время пандемии не прекращал работать, вместе с тем были приняты меры, сокращающие количество сотрудников на местах.