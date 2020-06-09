{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Зампред правительства Рязанской области заразился коронавирусом

Он находится на домашнем карантине

ТАСС, 9 июня. Заместитель председателя правительства Рязанской области Роман Петряев заразился коронавирусной инфекцией. Он проходит лечение на дому, сообщили ТАСС во вторник в оперштабе региона по борьбе с коронавирусом.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Заместитель председателя правительства Рязанской области Роман Петряев заразился коронавирусной инфекцией. Чувствует себя удовлетворительно, находится на домашнем карантине. Работал в последнее время на "удаленке", с губернатором не контактировал", - уточнили в оперштабе.

Как пояснил собеседник агентства, в течение последних двух недель Петряев общался с главой региона по видеосвязи, работая в удаленном режиме.

29 мая стало известно о том, что министр труда и социальной защиты населения Рязанской области Валерий Емец заразился коронавирусом.

Теги
РоссияРязанская областьПандемия коронавируса нового типа
Пандемия коронавируса нового типа
В России за сутки выявили 8 595 случаев заражения коронавирусом
Как отмечается, рост числа новых случаев снизился до рекордно низких 1,8%
Читать полностью