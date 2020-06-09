Зампред правительства Рязанской области заразился коронавирусом

ТАСС, 9 июня. Заместитель председателя правительства Рязанской области Роман Петряев заразился коронавирусной инфекцией. Он проходит лечение на дому, сообщили ТАСС во вторник в оперштабе региона по борьбе с коронавирусом.
"Заместитель председателя правительства Рязанской области Роман Петряев заразился коронавирусной инфекцией. Чувствует себя удовлетворительно, находится на домашнем карантине. Работал в последнее время на "удаленке", с губернатором не контактировал", - уточнили в оперштабе.
Как пояснил собеседник агентства, в течение последних двух недель Петряев общался с главой региона по видеосвязи, работая в удаленном режиме.
29 мая стало известно о том, что министр труда и социальной защиты населения Рязанской области Валерий Емец заразился коронавирусом.