Зампред правительства Рязанской области заразился коронавирусом

ТАСС, 9 июня. Заместитель председателя правительства Рязанской области Роман Петряев заразился коронавирусной инфекцией. Он проходит лечение на дому, сообщили ТАСС во вторник в оперштабе региона по борьбе с коронавирусом.

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"Заместитель председателя правительства Рязанской области Роман Петряев заразился коронавирусной инфекцией. Чувствует себя удовлетворительно, находится на домашнем карантине. Работал в последнее время на "удаленке", с губернатором не контактировал", - уточнили в оперштабе.

Как пояснил собеседник агентства, в течение последних двух недель Петряев общался с главой региона по видеосвязи, работая в удаленном режиме.

29 мая стало известно о том, что министр труда и социальной защиты населения Рязанской области Валерий Емец заразился коронавирусом.