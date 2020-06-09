Список участвующих в онлайн-голосовании по Конституции РФ сформируют 24 июня

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Итоговый реестр участников дистанционного электронного голосования по поправкам в Конституции сформируют 24 июня. Об этом сообщил во вторник начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко.

4 июня Центризбирком России предоставил возможность Москве и Нижегородской области использовать технологию дистанционного электронного голосования для проведения общероссийского голосования по закону о поправке к конституции.

"Подать заявление можно до 14:00 21 июня, это воскресенье. Потом будет проходить финальная проверка, которая сделает централизованной систему, поскольку действуют еще сервисы мобильного избирателя. Чтобы не допустить двойного голосования, каких-то ошибок именно в прикреплении человека к участку, мы берем несколько дней и делаем все проверки вместе с коллегами Минсвязи и Центризбиркома. 24 июня будет разослан окончательный статус [голосующим], 25 июня - первый день, когда можно будет проголосовать электронно", - рассказал в эфире радиостанции "Эхо Москвы" Костырко.

Ранее на официальном сайте мэра и правительства Москвы сообщалось, что зарегистрироваться и получить доступ к личному кабинету может любой житель Москвы. Для этого надо будет заполнить онлайн-форму, указать фамилию, имя, отчество, адрес электронной почты, номер мобильного телефона и номер СНИЛС. Эта информация будет сопоставлена со сведениями из централизованной базы данных избирателей (государственной автоматизированной системы "Выборы"). В электронном голосовании примут участие только те пользователи, которые успешно прошли проверку.

Электронное голосование для москвичей начнется 25 июня в 10:00 на специально созданном портале. Пользователям необходимо будет авторизоваться на платформе с помощью любой из учетных записей (mos.ru или gosuslugi.ru) и открыть страницу электронного бюллетеня. Доступ к нему появится после введения кода, который придет в СМС на номер, указанный в личном кабинете. Онлайн-голосование завершится в 20:00 30 июня. Получить электронные бюллетени можно будет в этот день до 19:59.

Кроме того, отмечается, что электронный бюллетень ничем не отличается от бумажного аналога. Если участник голосования одобряет поправки в Конституцию Российской Федерации, ему необходимо поставить галочку напротив графы "Да". Если он против поправок, нужно выбрать вариант "Нет".